Meurtre au Musée Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Horreur, lors d’une réception au musée Dupuy-Mestreau en l’honneur de son fondateur Abel Mestreau, un convive a été assassiné. Pourquoi ? Comment ? Et surtout, qui est le coupable ? Venez mener l’enquête en famille. À partir de 12 ans.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 82 79 09

English :

Horror, during a reception at the Dupuy-Mestreau museum in honor of its founder Abel Mestreau, a guest was murdered. But why? Why? And above all, who is the culprit? Come and investigate with your family. Ages 12 and up.

German :

Während eines Empfangs im Dupuy-Mestreau-Museum zu Ehren seines Gründers Abel Mestreau wird ein Gast ermordet. Warum wurde er ermordet? Wie wurde er ermordet? Und vor allem: Wer ist der Täter? Nehmen Sie die Ermittlungen mit Ihrer Familie auf. Ab 12 Jahren.

Italiano :

Orrore, durante un ricevimento al museo Dupuy-Mestreau in onore del suo fondatore Abel Mestreau, un ospite è stato assassinato. Ma perché? Perché? E soprattutto, chi è stato? Venite a indagare con la vostra famiglia. Dai 12 anni in su.

Espanol :

Horror, durante una recepción en el museo Dupuy-Mestreau en honor de su fundador Abel Mestreau, un invitado ha sido asesinado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿quién lo ha hecho? Venga a investigar en familia. A partir de 12 años.

