MEURTRE AUX JACOBINS COUVENT DES JACOBINS Toulouse

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-23 19:00:00

fin : 2025-12-18 21:00:00

2025-10-23 2025-12-18

Un drame terrible s’est produit au couvent des Jacobins. Les suspects sont enfermés à l’intérieur du bâtiment et la résolution de ce mystère repose sur vos épaules et celle de votre équipe !

Une enquête nocturne au cœur d’un monument historique. Venez testez votre sens logique et votre instinct de limier au cours de cette enquête immersive au cœur du Couvent des Jacobins de Toulouse. Dans un temps limité, il vous faudra résoudre l’énigme autour de la disparition d’un des personnages en répondant à trois questions fondamentales : Qui ? Où ? Comment ? et… pour les plus aguerris Pourquoi ?

Constituez votre équipe ou greffez-vous à un groupe pour élucider le mystère et rétablir la vérité ! Saurez-vous à la hauteur de ce défi ?

– À partir de 18 ans

– Réservation obligatoire 20 .

English :

A terrible tragedy has occurred at the Jacobins convent. The suspects are locked inside the building, and solving the mystery rests on you and your team!

German :

Im Jakobinerkloster hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet. Die Verdächtigen sind im Inneren des Gebäudes eingesperrt und die Lösung des Rätsels liegt auf deinen Schultern und denen deines Teams!

Italiano :

Una terribile tragedia si è verificata nel convento dei Giacobini. I sospetti sono chiusi all’interno dell’edificio e la soluzione del mistero dipende da voi e dalla vostra squadra!

Espanol :

Ha ocurrido una terrible tragedia en el convento de los Jacobinos. Los sospechosos están encerrados en el edificio, ¡y resolver el misterio depende de ti y de tu equipo!

