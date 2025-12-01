Meurtre & Bourgogne Hostellerie de la Poste Clamecy

Meurtre & Bourgogne

Hostellerie de la Poste 9 Place Émile Zola Clamecy Nièvre

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:30:00

fin : 2026-05-01 23:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Evénement à l’Hostellerie de la Poste Meurtre & Bourgogne Dégustation de 2 vins Jeu immersif (2h/2h30) Buffet dinatoire + 2 verres de vin 10 à 26 participants Proposé par Catalunya de Mer à Montagne Réservations WhatsApp 06 14 54 14 14 .

Hostellerie de la Poste 9 Place Émile Zola Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 54 14 14

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English :

L’événement Meurtre & Bourgogne Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais