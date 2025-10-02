Meurtre en kiosque Tribunal judiciaire de Thionville Thionville

Tribunal judiciaire de Thionville 5 quai Pierre Marchal Thionville Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 19:30:00

2025-10-02

A l’occasion de la nuit du droit, le tribunal judiciaire de Thionville accueillera pour la 2ème année consécutive la compagnie de théâtre Moi Je Tout Seul pour un spectacle Murder Party intitulé Meurtre en kiosque.

Cette pièce, qui mettra en scène les 9 protagonistes d’un meurtre, sera suivie d’une enquête menée par les spectateurs.

Synopsis

Un homme, Maurice Lefebvre, serrurier de père en fils, est emprisonné depuis un mois dans la prison militaire de Douvres pour le meurtre de la jeune Alice Morton, la fille ainée de Lord Morton, général d’armée et membre de droit au parlement. La jeune fille a été sauvagement assassinée, le crâne littéralement perforé par un objet métallique, un outil, une clé à molette pour être tout à fait précis. Condamné à mort, Maurice Lefebvre a toujours clamé son innocence. Et avant hier soir, il a tenté de mettre fin à ses jours… Son exécution est prévue dans un mois…

Sur réservation obligatoire, avec précision du choix de l’horaire souhaitée.Tout public

Tribunal judiciaire de Thionville 5 quai Pierre Marchal Thionville 57100 Moselle Grand Est chcab.tj-thionville@justice.fr

English :

For the 2nd year running, the Thionville law court will be hosting the Moi Je Tout Seul theater company for a Murder Party show entitled Meurtre en kiosque.

The play, featuring the 9 protagonists of a murder, will be followed by an investigation led by the audience.

Synopsis:

A man, Maurice Lefebvre, a locksmith from father to son, has been imprisoned for a month in Dover military prison for the murder of young Alice Morton, the eldest daughter of Lord Morton, an army general and member of parliament by right. The girl was brutally murdered, her skull literally perforated by a metal object, a tool, a wrench to be precise. Sentenced to death, Maurice Lefebvre has always maintained his innocence. And before last night, he tried to end his life… His execution is due to take place in a month’s time…

Reservations required, with precise choice of time.

German :

Anlässlich der Nacht des Rechts empfängt das Gerichtsgebäude von Thionville zum zweiten Mal in Folge die Theatergruppe Moi Je Tout Seul für eine « Murder Party »-Aufführung mit dem Titel Meurtre en kiosque (Mord am Kiosk).

Das Stück, in dem die neun Protagonisten eines Mordes auftreten, wird von einer Untersuchung gefolgt, die von den Zuschauern durchgeführt wird.

Synopsis:

Ein Mann, Maurice Lefebvre, Schlosser vom Vater bis zum Sohn, sitzt seit einem Monat im Militärgefängnis von Dover wegen des Mordes an der jungen Alice Morton, der ältesten Tochter von Lord Morton, Armeegeneral und Mitglied des Parlaments von Rechts wegen. Das Mädchen wurde brutal ermordet, ihr Schädel wurde buchstäblich von einem Metallgegenstand, einem Werkzeug, genauer gesagt einem Schraubenschlüssel, durchbohrt. Der zum Tode verurteilte Maurice Lefebvre hat immer seine Unschuld beteuert. Vor dem gestrigen Abend hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen. Seine Hinrichtung soll in einem Monat stattfinden…

Auf obligatorische Reservierung mit genauer Angabe der gewünschten Uhrzeit.

Italiano :

In occasione della Notte della Legge, il tribunale di Thionville ospiterà per il secondo anno consecutivo la compagnia teatrale Moi Je Tout Seul per uno spettacolo « Murder Party » intitolato Meurtre en kiosque.

Lo spettacolo, che vedrà i 9 protagonisti di un omicidio, sarà seguito da un’indagine condotta dal pubblico.

Sinossi:

Maurice Lefebvre, fabbro di padre in figlio, è stato rinchiuso per un mese nella prigione militare di Dover per l’omicidio della giovane Alice Morton, figlia maggiore di Lord Morton, generale dell’esercito e membro d’ufficio del Parlamento. La giovane fu brutalmente uccisa, con il cranio letteralmente perforato da un oggetto metallico, un utensile, una chiave inglese per la precisione. Condannato a morte, Maurice Lefebvre ha sempre sostenuto la sua innocenza. E prima di ieri sera, ha cercato di porre fine alla sua vita… La sua esecuzione avverrà tra un mese…

È necessaria la prenotazione, con indicazione dell’orario desiderato.

Espanol :

Con motivo de la Noche de la Ley, el Palacio de Justicia de Thionville acogerá por segundo año consecutivo a la compañía de teatro Moi Je Tout Seul para un espectáculo de « Murder Party » titulado Meurtre en kiosque.

La obra, que presentará a los 9 protagonistas de un asesinato, irá seguida de una investigación dirigida por el público.

Sinopsis:

Un hombre, Maurice Lefebvre, cerrajero de padre a hijo, lleva un mes encarcelado en la prisión militar de Dover por el asesinato de la joven Alice Morton, hija mayor de Lord Morton, general del ejército y diputado de oficio. La joven fue brutalmente asesinada, con el cráneo literalmente perforado por un objeto metálico, una herramienta, una llave inglesa para ser precisos. Condenado a muerte, Maurice Lefebvre siempre ha mantenido su inocencia. Y antes de anoche, intentó acabar con su vida… Su ejecución está prevista para dentro de un mes…

Se requiere reserva, con detalles de la hora deseada.

