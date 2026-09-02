Meuse de Rire Festival Rue des Casernes Étain
vendredi 6 novembre 2026 · Rue des Casernes · Étain
Informations pratiques
Étain
Meuse de Rire Festival
Rue des Casernes La Halle Étain Meuse
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-06
Festival du Rire 2e édition à la Halle d’Étain
Préparez-vous à des moments placés sous le signe de la bonne humeur le Festival du Rire revient à Étain pour sa 2e édition. L’occasion rêvée de venir faire travailler vos zygomatiques en famille ou entre amis !
Au programme
– Éric Massot & Manu Joucla
– Cécile Marx
– Amy London
– Julien Schmidt
Achat au spectacle ou forfait pour profiter pleinement du festival.Tout public
16 .
Rue des Casernes La Halle Étain 55400 Meuse Grand Est fest.arts55@gmail.com
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English :
Festival du Rire? 2nd Edition at the Halle d’Étain
Get ready for some fun-filled moments: the Festival du Rire returns to L’Halle d’Étain for its 2nd edition. It’s the perfect opportunity to give your laugh muscles a workout with family or friends!
On the program:
– Éric Massot & Manu Joucla
– Cécile Marx
– Amy London
– Julien Schmidt
Buy tickets at the show or get a festival pass to enjoy the festival to the fullest.
L’événement Meuse de Rire Festival Étain a été mis à jour le 2026-09-02 par MEUSE ATTRACTIVITE
À voir aussi à Étain (Meuse)
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