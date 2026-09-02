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Meuse de Rire Festival Rue des Casernes Étain

vendredi 6 novembre 2026 · Rue des Casernes · Étain

Meuse de Rire Festival Rue des Casernes Étain

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Rue des Casernes
Adresse
La Halle
Ville
55400 Étain
Département
Meuse
Tarif
16 Tarif de base plein tarif

Étain

Meuse de Rire Festival

Rue des Casernes La Halle Étain Meuse

Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-06

Festival du Rire 2e édition à la Halle d’Étain

Préparez-vous à des moments placés sous le signe de la bonne humeur le Festival du Rire revient à Étain pour sa 2e édition. L’occasion rêvée de venir faire travailler vos zygomatiques en famille ou entre amis !

Au programme
– Éric Massot & Manu Joucla
– Cécile Marx
– Amy London
– Julien Schmidt

Achat au spectacle ou forfait pour profiter pleinement du festival.Tout public
16  .

Rue des Casernes La Halle Étain 55400 Meuse Grand Est   fest.arts55@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival du Rire? 2nd Edition at the Halle d’Étain

Get ready for some fun-filled moments: the Festival du Rire returns to L’Halle d’Étain for its 2nd edition. It’s the perfect opportunity to give your laugh muscles a workout with family or friends!

On the program:
– Éric Massot & Manu Joucla
– Cécile Marx
– Amy London
– Julien Schmidt

Buy tickets at the show or get a festival pass to enjoy the festival to the fullest.

L’événement Meuse de Rire Festival Étain a été mis à jour le 2026-09-02 par MEUSE ATTRACTIVITE

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