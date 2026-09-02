Meuse de Rire Festival Rue des Casernes Étain

Informations pratiques

Étain

Meuse de Rire Festival

Rue des Casernes La Halle Étain Meuse

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Festival du Rire 2e édition à la Halle d’Étain

Préparez-vous à des moments placés sous le signe de la bonne humeur le Festival du Rire revient à Étain pour sa 2e édition. L’occasion rêvée de venir faire travailler vos zygomatiques en famille ou entre amis !

Au programme

– Éric Massot & Manu Joucla

– Cécile Marx

– Amy London

– Julien Schmidt

Achat au spectacle ou forfait pour profiter pleinement du festival.Tout public

16 .

Rue des Casernes La Halle Étain 55400 Meuse Grand Est fest.arts55@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival du Rire? 2nd Edition at the Halle d’Étain

Get ready for some fun-filled moments: the Festival du Rire returns to L’Halle d’Étain for its 2nd edition. It’s the perfect opportunity to give your laugh muscles a workout with family or friends!

On the program:

– Éric Massot & Manu Joucla

– Cécile Marx

– Amy London

– Julien Schmidt

Buy tickets at the show or get a festival pass to enjoy the festival to the fullest.

L’événement Meuse de Rire Festival Étain a été mis à jour le 2026-09-02 par MEUSE ATTRACTIVITE