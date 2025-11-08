Meuse de Rire Festival Rue des Casernes Étain

Meuse de Rire Festival

Rue des Casernes La Halle Étain Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08 2025-11-09

Festival du Rire 1re édition à la Halle d’Étain

Sous le parrainage exceptionnel de Michaël Gregorio !

Préparez-vous à deux soirées placées sous le signe de la bonne humeur le Festival du Rire débarque à Étain pour sa toute première édition. L’occasion rêvée de venir faire travailler vos zygomatiques en famille ou entre amis !

Au programme

– Éric Massot & Manu Joucla Partent en live !

– Lisa Perrio C’est compliqué, je t’expliquerai !

– Tristan Lucas Français content !

Billetterie ouverte, achat au spectacle ou forfait 3 spectacles pour profiter pleinement du festival.

Rendez-vous à la Halle d’Étain, pour un week-end de rires garantis !

15 € par spectacle, 40 € forfait week-end.Tout public

Rue des Casernes La Halle Étain 55400 Meuse Grand Est fest.arts55@gmail.com

English :

Festival du Rire ? 1st edition at La Halle d?Étain

Under the exceptional patronage of Michaël Gregorio!

Get ready for two fun-filled evenings: the Festival du Rire comes to Étain for its very first edition. The perfect opportunity to get your zygomatic muscles working with family and friends!

On the program:

– Éric Massot & Manu Joucla? Go live!

– Lisa Perrio ? It’s complicated, I’ll explain!

– Tristan Lucas ? Happy Frenchman!

Open ticket sales, purchase by show or 3-show package to make the most of the festival.

See you at Halle d?Étain, for a weekend of guaranteed laughter!

15? per show, 40? weekend package.

German :

Festival du Rire ? 1. Ausgabe in der Halle d’Étain

Unter der außergewöhnlichen Schirmherrschaft von Michaël Gregorio!

Bereiten Sie sich auf zwei Abende im Zeichen der guten Laune vor: Das Festival du Rire kommt mit seiner allerersten Ausgabe nach Étain. Die perfekte Gelegenheit, um mit der Familie oder Freunden zu trainieren!

Auf dem Programm stehen:

– Éric Massot & Manu Joucla ? Gehen live auf Tour!

– Lisa Perrio ? Das ist kompliziert, ich erkläre es dir!

– Tristan Lucas ? Französisch zufrieden!

Offene Eintrittskarten, Kauf pro Vorstellung oder Pauschalangebot für 3 Vorstellungen, damit Sie das Festival in vollen Zügen genießen können.

Wir sehen uns in der Halle d’Étain, für ein Wochenende mit garantiertem Lachen!

15 ? pro Vorstellung, 40 ? Wochenendpauschale.

Italiano :

Festival du Rire 1a edizione alla Halle d’Étain

Con il patrocinio eccezionale di Michaël Gregorio!

Preparatevi a due serate all’insegna del divertimento: il Festival du Rire arriva a Étain per la sua prima edizione. È l’occasione perfetta per far lavorare i muscoli zigomatici con la famiglia e gli amici!

In programma:

– Éric Massot & Manu Joucla? Vai in diretta!

– Lisa Perrio? È complicato, te lo spiego io!

– Tristan Lucas? Felice francese!

Apertura delle vendite dei biglietti, acquistate uno spettacolo o un pacchetto di 3 spettacoli per approfittare al massimo del festival.

Ci vediamo alla Halle d’Étain per un weekend di risate garantite!

15? per spettacolo, 40? per il weekend.

Espanol :

Festival du Rire ? 1ª edición en la Halle d’Étain

¡Bajo el patrocinio excepcional de Michaël Gregorio!

Prepárese para dos veladas llenas de diversión: el Festival du Rire llega a Étain en su primera edición. Es la ocasión perfecta para hacer trabajar los músculos cigomáticos en familia o entre amigos

En el programa:

– Éric Massot y Manu Joucla? ¡En directo!

– Lisa Perrio ? Es complicado, ¡te lo explicaré!

– ¿Tristán Lucas? ¡Feliz francés!

Abierta la venta de entradas, compre un espectáculo o un paquete de 3 espectáculos para aprovechar al máximo el festival.

¡Nos vemos en Halle d’Étain para un fin de semana de risas garantizadas!

15? por espectáculo, 40? abono fin de semana.

L’événement Meuse de Rire Festival Étain a été mis à jour le 2025-10-31 par MEUSE ATTRACTIVITE