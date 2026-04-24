Meuse insolite rue du Lieutenant Bastian Bazoilles-sur-Meuse

Bazoilles-sur-Meuse

Meuse insolite

rue du Lieutenant Bastian Eglise Saint-Martin Bazoilles-sur-Meuse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte d’un phénomène naturel fascinant lors d’une promenade de 10 km le long de la Meuse karstique, en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Lorraine.

Guidé par Nicolas Avril, explorez un paysage singulier où la rivière disparaît pour mieux réapparaître, au gré de son parcours entre Bazoilles-sur-Meuse, Neufchâteau et Noncourt. Selon le niveau de l’eau et ses caprices, vous pourrez cheminer au cœur des pertes, parfois même dans le lit de la rivière.

Au fil de cette immersion, place à l’observation et à la curiosité muni de filets à libellules et de loupes, partez à la rencontre de la faune et de la flore locales lors de déambulations naturalistes.

Tout au long de l’itinéraire, des temps dédiés à la pleine conscience et au lâcher-prise viendront ponctuer la marche, pour une expérience à la fois sensorielle et apaisante.

Conditions d’accueil prévoir des chaussures de marche et jumelles. Repas tiré du sac avec partage pour ceux qui le souhaitent.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Tout public

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rue du Lieutenant Bastian Eglise Saint-Martin Bazoilles-sur-Meuse 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

Discover a fascinating natural phenomenon on a 10km walk along the karstic Meuse, in collaboration with the Conservatoire d?Espaces Naturels Lorraine.

Guided by Nicolas Avril, explore a singular landscape where the river disappears only to reappear as it flows between Bazoilles-sur-Meuse, Neufchâteau and Noncourt. Depending on the water level and its vagaries, you can walk through the heart of the losses, sometimes even in the riverbed.

As you immerse yourself in the river, it’s time to get curious and observe: equipped with dragonfly nets and magnifying glasses, set off to discover the local flora and fauna on naturalist walks.

Along the way, time for mindfulness and letting go will punctuate the walk, for an experience that is both sensory and soothing.

Requirements: bring walking shoes and binoculars. Packed lunch and sharing for those who wish.

Reservations essential with the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement Meuse insolite Bazoilles-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE L’OUEST DES VOSGES