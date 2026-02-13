MEUTE DE CHIENNES, Point Éphémère, Paris

MEUTE DE CHIENNES Vendredi 20 février, 13h00 Point Éphémère Paris

Prix libre minimum 15€ | Prix conseillé : 25€

Début : 2026-02-20T13:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Vendredi 20 février, Cri du cœur propose de penser la figure politique de la chienne et de sa meute, pour écrire collectivement sur les activités de soin entre ami*es/amant*es et penser un rapport au monde qui ne hiérarchise pas les animaux humains et non humains.

L’atelier sera composé d’exercices tirés du mouvement surréaliste et de textes d’auteur*ices queer féministes : “Ta lune en salope” d’Alex Tamécylia ( issu de Les féministes t’encouragent à quitter ton mai, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir trans-pédé-gouine), “Les chiennes battu*es” de Joyce Rivière (issu de Votre monde en cendre), « CYBITCH : le devenir chienne-cyborg » d’Hélène Mourrier, ainsi que des extraits de Pipi Champagne de Maxime Vignaud.

L’atelier d’écriture sera ponctué de temps d’échanges sur nos différentes pratiques artistiques ainsi que d’exercices pour la lecture en public (respiration, posture, voix).

13h/17h en salle Star Trek

Inscription par mail à charlotte.toublanc@gmail.com ou sur le instagram de @criduc0eur

