Meutre, sexe et trahison Comédie de Limoges La comédie de Limoges Limoges

La comédie de Limoges, 1 Rue de la Cité, Limoges, Haute-Vienne

21 novembre 2025, 20:33

22 novembre 2025

21-23 novembre 2025

Natacha, inspectrice à la PJ, doit enquêter sur le nouveau meurtre du tueur en série appelé « La Mante Religieuse ». Elle fait appel à deux de ses compères Lapeuprer et Biquette pour l’aider. S’ils réussissent à résoudre cette enquête, nos trois inspecteurs pourront espérer une promotion et devenir l’équipe « number one » de la PJ les HPI, Haut potentiel Intéressant ! Mais en trouvant des indices, rien ne va se passer comme prévu. Les masques vont tomber, les personnalités de chacun vont laisser place à des vérités qui ne seront pas toutes bonnes à entendre ! Nos enquêteurs vont se retrouver dans une spirale infernale où mensonges et découvertes vont faire de cette enquête, une mission bien particulière. Au final est-ce qu’ils vont arriver à élucider cette affaire ou vont-ils se retrouver prisonniers ?

Tout public. Durée 75 min. Réservation sur le site en lien. .

La comédie de Limoges, 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine. +33 9 82 56 23 39

