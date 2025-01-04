Meuuhrveilleux Noël Yzeure

Meuuhrveilleux Noël

Place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22

Les festivités de Noël à Yzeure sont toujours très attendues par les petits et les grands.

.

Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 communication@ville-yzeure.com

English :

Yzeure’s Christmas festivities are always eagerly awaited by young and old alike.

German :

Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Yzeure werden von Groß und Klein immer mit Spannung erwartet.

Italiano :

Le festività natalizie a Yzeure sono sempre molto attese da grandi e piccini.

Espanol :

Las fiestas navideñas de Yzeure son siempre muy esperadas por grandes y pequeños.

