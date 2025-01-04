Meuuhrveilleux Noël Yzeure
Meuuhrveilleux Noël Yzeure vendredi 19 décembre 2025.
Meuuhrveilleux Noël
Place Jules Ferry Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22
Les festivités de Noël à Yzeure sont toujours très attendues par les petits et les grands.
.
Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 communication@ville-yzeure.com
English :
Yzeure’s Christmas festivities are always eagerly awaited by young and old alike.
German :
Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Yzeure werden von Groß und Klein immer mit Spannung erwartet.
Italiano :
Le festività natalizie a Yzeure sono sempre molto attese da grandi e piccini.
Espanol :
Las fiestas navideñas de Yzeure son siempre muy esperadas por grandes y pequeños.
L’événement Meuuhrveilleux Noël Yzeure a été mis à jour le 2025-11-24 par Office du tourisme de Moulins & sa région