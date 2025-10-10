Mexa The Last Supper Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Mexa The Last Supper Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Mexa The Last Supper

Du vendredi 10 au samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle le théâtre, la danse, les arts visuels, la performance, la musique, le cinéma et la littérature, actoral donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.

Ici, on célèbre la survie autant que la mémoire. Des corps en résistance s’invitent au festin qu’est-ce qu’un dernier repas pour celles et ceux que la société cherche à effacer ? Et si l’Eucharistie devenait une explosion collective de désir, de rage, de beauté ?











Un groupe de personnes se réunit autour d’une table pour un dernier repas. L’une d’elles annonce que le groupe va bientôt se dissoudre. Inspiré par la Cène, le collectif MEXA invite à une performance-banquet, interrogeant la mémoire des disparus et la nécessité de raconter leurs histoires. En un repas politique, festif et irrévérencieux, à la croisée de la performance, de la fête queer et du rituel collectif, le spectacle s’articule autour d’une longue table et d’un gâteau géant contenant une sacrée surprise.













Né dans le contexte des foyers d’accueil au Brésil, Mexa réunit des artistes issus de différents horizons et luttes LGBTQIA+. Ici, on célèbre la survie autant que la mémoire. Des corps en résistance s’invitent au festin qu’est-ce qu’un dernier repas pour celles et ceux que la société cherche à effacer ? Et si l’Eucharistie devenait une explosion collective de désir, de rage, de beauté ? Équipée de micros, de caméras, de capteurs sonores, la scène devient une caisse de résonance pour les voix qu’on n’écoute pas.













Les plats sont réels, les émotions aussi. Entre gospel de survie et cake burlesque, The Last Supper offre un moment où fiction, fête et politique s’entrelacent — dans un geste aussi poignant que joyeux. On ne mange pas juste pour se nourrir. On mange pour se souvenir, pour revendiquer, pour aimer.















Le collectif Mexa est basé à São Paulo. Situé entre la réalité et la fiction, l’autobiographie et le théâtre documentaire, leur travail remet en question les frontières de l’art et de la vie.



Depuis près de dix ans et à travers des performances telles que The more you rehearse, the worst it gets (2021) Bocca Chiusa (2022) et Pumpitopera Transatlantica (2023), iels explorent les intersections par des processus expérimentaux. En 2019, le collectif a reçu le Denilto Gomes Dance Award pour ses contributions à l’esthétique noire et de genre. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With a multi-disciplinary program combining theater, dance, visual arts, performance art, music, film and literature, actoral showcases the diversity and vitality of contemporary creation.

German :

Mit einem multidisziplinären Programm, das Theater, Tanz, bildende Kunst, Performance, Musik, Film und Literatur miteinander verbindet, macht actoral die Vielfalt und Vitalität des zeitgenössischen Schaffens sichtbar und hörbar.

Italiano :

Con un programma multidisciplinare che combina teatro, danza, arti visive, performance art, musica, cinema e letteratura, actoral è una vetrina per la diversità e la vitalità della creatività contemporanea.

Espanol :

Con un programa multidisciplinar que combina teatro, danza, artes visuales, artes escénicas, música, cine y literatura, actoral es un escaparate de la diversidad y vitalidad de la creatividad contemporánea.

