Mezalloween au Nom de Zeus Perros-Guirec

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 02:00:00

2025-10-31

Bouuhh !

De retour au Nom de Zeus pour Halloween !

Happy hour pour les personnes déguisées alors sortez vos plus beaux costumes !

Au programme

Pik et Tehc Calbou Tibolf Chassis Rouillé Taumster Disco Techno Mezanod .

45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 19 00 44 95

