Mezalloween au Nom de Zeus Perros-Guirec
Mezalloween au Nom de Zeus Perros-Guirec vendredi 31 octobre 2025.
Mezalloween au Nom de Zeus
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31 02:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Bouuhh !
De retour au Nom de Zeus pour Halloween !
Happy hour pour les personnes déguisées alors sortez vos plus beaux costumes !
Au programme
Pik et Tehc Calbou Tibolf Chassis Rouillé Taumster Disco Techno Mezanod .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 19 00 44 95
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mezalloween au Nom de Zeus Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme de Perros-Guirec