Mezcal Bomba Psycho Tropical La Mutante Manoir de Trorozec Lannion

Mezcal Bomba Psycho Tropical

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

“Quand tout va mal, un mezcal, quand tout va bien encore un !”

À l’image d’un célèbre dicton mexicain, le redoutable duo Mezcal Bomba distille un cocktail de musiques psychédéliques, véritable antidote au tumulte anxiogène de notre époque.

Nourri aussi bien par la scène underground colombienne que par la psyché tropicale mexicaine, le groupe bouscule les codes des grooves sud-américains et livre une cumbia singulière, excentrique et résolument déjantée. .

La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83

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English :

L’événement Mezcal Bomba Psycho Tropical Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose