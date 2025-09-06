Mézenc Loire Meygal en fête ! Goudet

Mézenc Loire Meygal en fête ! Goudet samedi 6 septembre 2025.

Mézenc Loire Meygal en fête !

Pré aux moines Goudet Haute-Loire

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

2025-09-06

1 ère édition d’un tout nouvel évènement « Mézenc Loire Meygal en fête », organisé par l’office de tourisme.

Rendez-vous samedi 6 septembre, au charmant village de Goudet !

Visites guidées, activités en famille, marché nocturne, repas/concert/buvette…

Pré aux moines Goudet 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 contact@mezencloiremeygal.com

English :

1st edition of a brand new event: « Mézenc Loire Meygal en fête », organized by the tourist office.

See you on Saturday, September 6, in the charming village of Goudet!

Guided tours, family activities, night market, meal/concert/buffet…

German :

1. Ausgabe einer ganz neuen Veranstaltung: « Mézenc Loire Meygal en fête », organisiert vom Fremdenverkehrsamt.

Wir treffen uns am Samstag, den 6. September, im charmanten Dorf Goudet!

Geführte Besichtigungen, Aktivitäten für die ganze Familie, Nachtmarkt, Essen/Konzert/Verkaufsstände…

Italiano :

prima edizione di un nuovo evento: « Mézenc Loire Meygal en fête », organizzato dall’ufficio del turismo.

Ci vediamo sabato 6 settembre nell’incantevole villaggio di Goudet!

Visite guidate, attività per famiglie, mercato notturno, cena/concerto/buffet…

Espanol :

1ª edición de un evento inédito: « Mézenc Loire Meygal en fête », organizado por la oficina de turismo.

Nos vemos el sábado 6 de septiembre en el encantador pueblo de Goudet

Visitas guiadas, actividades familiares, mercado nocturno, comida/concierto/buffet…

