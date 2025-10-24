MEZERG ELMEDIATOR Perpignan
MEZERG ELMEDIATOR Perpignan vendredi 24 octobre 2025.
MEZERG ELMEDIATOR
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 24.3 – 24.3 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
ElMediator 24 octobre 20h30
MEZERG + 1ère partie
.
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
? ElMediator October 24 8:30pm
MEZERG + 1st part
German :
? ElMediator 24. Oktober 20:30 Uhr
MEZERG + 1. Teil
Italiano :
? ElMediator 24 ottobre ore 20.30
MEZERG + 1a parte
Espanol :
? ElMediator 24 de octubre 20h30
MEZERG + 1ª parte
L’événement MEZERG ELMEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-10-07 par PERPIGNAN TOURISME