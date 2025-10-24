MEZERG ELMEDIATOR Perpignan

MEZERG ELMEDIATOR Perpignan vendredi 24 octobre 2025.

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 24.3 – 24.3 – 27

Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24

2025-10-24

ElMediator 24 octobre 20h30
MEZERG + 1ère partie
  .

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

English :

? ElMediator October 24 8:30pm
MEZERG + 1st part

German :

? ElMediator 24. Oktober 20:30 Uhr
MEZERG + 1. Teil

Italiano :

? ElMediator 24 ottobre ore 20.30
MEZERG + 1a parte

Espanol :

? ElMediator 24 de octubre 20h30
MEZERG + 1ª parte

L’événement MEZERG ELMEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-10-07 par PERPIGNAN TOURISME