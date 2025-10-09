MEZERG – Le Forum – La Grande Salle Vaureal

MEZERG Début : 2025-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Mezerg sera sur la scène du Forum de Vauréal le 9 Octobre 2025 ! Le phénomène MezergMezerg, OVNI musical inclassable, enflamme les scènes du monde entier avec ses performances d’homme-orchestre futuriste. Originaire de Bordeaux, il découvre la musique à l’adolescence grâce aux Beatles, puis aux Doors, dont le jeu de Ray Manzarek l’inspire à explorer le piano. Formé au Conservatoire de jazz, il y ajoute rapidement percussions et synthétiseurs pour créer son propre style : le piano-boum-boum.Installé à Paris, il découvre les musiques électroniques, écume les scènes alternatives et devient viral avec ses vidéos de rue. Son morceau “Welcome Theremin” en 2019 le propulse sur les scènes des Transmusicales et d’Eurosonic. Pendant le confinement, il renforce sa notoriété en publiant des vidéos créatives, puis sort son premier album “Chez Mezerg”, écoulé à près de 10 000 exemplaires vinyles.De 2021 à 2023, il tourne dans le monde entier, remplissant notamment la Cigale et l’Olympia, avant de sortir un EP plus acoustique, “Extended Play”. Son deuxième album, “Vol Retardé de 42 mn” (sorti le 31 janvier 2025), mêle electro, jazz, pop et ballades au piano, dans une ambiance de bande-son imaginaire. Purement instrumental, il reflète l’évolution de son univers et sa volonté de faire dialoguer organique et numérique.Cet album lance une tournée internationale, de New York au Zénith de Paris, prévue complet le 26 avril 2025.

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95