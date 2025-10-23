MEZERG – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

MEZERG Début : 2025-10-23 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : MEZERGUn ovni musical, c’est le qualificatif qui s’impose le mieux quand on en vient à évoquer Mezerg. Cet artiste hors-norme, issu de la rue et des réseaux sociaux, qui échappe à toutes les étiquettes, mais remplit les festivals du monde entier avec ses performances d’homme-orchestre du futur.Habité par le live et la scène, de l’été 2021 à l’été 2023, Mezerg entame une longue tournée internationale, remplit à ras bord la Cigale puis l’Olympia. Il fête la fin de ce périple avec “Extended Play“, un six titres plus acoustiques, où il retrouve son goût pour le piano solo comme pour le jazz, tout en commençant à travailler sur son prochain disque, “Vol Retardé de 42 mn“, dont la sortie est prévue le 31 janvier 2025.Pour ce deuxième album, dont la plupart des morceaux ont été composés et rodés en concerts, Mezerg ouvre grand son univers à d’autres sonorités et influences. Le disque, et ses douze titres, alterne bangers pour dancefloors et ballades romantiques au piano, tubes d’electro-pop dansante et morceaux jazz improvisés, tout en gardant le parti pris d’une musique purement instrumentale, où organique et numérique, dansent main dans la main.Le disque est évidemment taillé pour se métamorphoser en live, Mezerg, et ses drôles d’instruments, n’étant jamais autant à l’aise que sur une scène. Notamment par la gestuelle unique et énergique développée par le musicien. “Vol Retardé de 42 mn“, est ainsi le point de départ d’une tournée mondiale, qui démarrera le 20 février à New York, passera par le Canada, l’Italie, l’Allemagne ou l’Espagne entre autres, avant de se conclure en apothéose le 26 avril avec un Zénith qui s’annonce déjà plein à craquer et chaud comme la braise.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30