Mezza Voce Concert ludique et interactif Voie Romaine L'Animu Porto-Vecchio

Mardi 2025-06-17 19:00:00

Dans le cadre de la semaine de la Fête de la musique à Portivechju, l’ensemble Vocal Mezza Voce vous convie à un moment musical ludique et interactif, qui aura lieu à L’Animu dans l’espace en plein air.

Voie Romaine L’Animu

Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse +33 4 95 23 35 89

English :

As part of the Fête de la Musique week in Portivechju, the Mezza Voce Vocal Ensemble invites you to a fun, interactive musical experience at L’Animu in the open-air space.

German :

Im Rahmen der Woche der Fête de la Musique in Portivechju lädt das Vokalensemble Mezza Voce Sie zu einem spielerischen und interaktiven musikalischen Moment ein, der in L’Animu im Freiluftbereich stattfindet.

Italiano :

Nell’ambito della settimana della Fête de la musique a Portivechju, l’ensemble vocale Mezza Voce vi invita a un’esperienza musicale divertente e interattiva presso lo spazio all’aperto L’Animu.

Espanol :

Como parte de la semana de la Fête de la musique en Portivechju, el Conjunto Vocal Mezza Voce le invita a una experiencia musical divertida e interactiva, que tendrá lugar en L’Animu en el espacio al aire libre.

