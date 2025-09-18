MEZZE PARTY MELLANIE DJ Montpellier

MEZZE PARTY MELLANIE DJ Montpellier jeudi 18 septembre 2025.

MEZZE PARTY MELLANIE DJ

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

La Mezze Party, c’est le soleil dans l’assiette et le groove dans l’air.

Buffet à volonté de mezzés méditerranéens et un DJ set pour faire monter la température.

Mezze Party Mellanie DJ

La Mezze Party, c’est le soleil dans l’assiette et le groove dans l’air.

Buffet à volonté de mezzés méditerranéens et un DJ set pour faire monter la température.

25 € pour tout partager, en terrasse ou en salle.

Ambiance feel-good garantie.

Sur Réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

English :

The Mezze Party is all about sunshine on a plate and groove in the air.

An all-you-can-eat buffet of Mediterranean mezzés and a DJ set to turn up the heat.

German :

Die Mezze Party ist die Sonne auf dem Teller und der Groove in der Luft.

Ein Buffet mit mediterranen Mezze und ein DJ-Set, um die Stimmung zu heben.

Italiano :

Il Mezze Party è all’insegna del sole nel piatto e del groove nell’aria.

Un buffet a volontà di mezzeseghe mediterranee e un DJ set per alzare il livello di calore.

Espanol :

Mezze Party es sinónimo de sol en el plato y ritmo en el aire.

Un buffet libre de mezzés mediterráneos y un DJ para subir la temperatura.

L’événement MEZZE PARTY MELLANIE DJ Montpellier a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT MONTPELLIER