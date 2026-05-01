MFR’STIVAL MFR Dax-Oeyreluy Oeyreluy
MFR’STIVAL MFR Dax-Oeyreluy Oeyreluy vendredi 29 mai 2026.
Oeyreluy
MFR’STIVAL
MFR Dax-Oeyreluy 33 bis rue de Monteils Oeyreluy Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Un festival hip-hop organisé a 100% par les élèves de BTS 2 de la MFR de Oeyreluy, un établissement scolaire associatif. .
MFR Dax-Oeyreluy 33 bis rue de Monteils Oeyreluy 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 54 48 77 autempsdetente.mfr@gmail.com
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English : MFR’STIVAL
L’événement MFR’STIVAL Oeyreluy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax