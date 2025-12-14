MHR VS AVIRON BAYONNAIS Montpellier

MHR VS AVIRON BAYONNAIS Montpellier samedi 3 janvier 2026.

MHR VS AVIRON BAYONNAIS

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2026-01-03

Ne manquez pas le match MHR- Aviron Bayonnais le 03 janvier 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du Top 14 !
Venez supporter votre équipe favorite !
Ne manquez pas le match MHR- Aviron Bayonnais le 03 janvier 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du Top 14 !
Venez supporter votre équipe favorite !   .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69  contacts@montpellier-rugby.com

English :

Don’t miss the MHR-Aviron Bayonnais Top 14 match on January 03, 2026 at Septeo Stadium!
Come and support your favorite team!

L’événement MHR VS AVIRON BAYONNAIS Montpellier a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT MONTPELLIER