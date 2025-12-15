MHR VS CASTRES OLYMPIQUE Montpellier
MHR VS CASTRES OLYMPIQUE Montpellier samedi 20 décembre 2025.
MHR VS CASTRES OLYMPIQUE
500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Ne manquez pas le match MHR- Castres Olympique le 20 décembre à 16h35 au Septeo Stadium dans le cadre du Top 14 !
Venez supporter votre équipe favorite ! .
500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com
English :
Don’t miss the MHR-Castres Olympique Top 14 match on December 20 at Septeo Stadium!
Come and support your favorite team!
