MHR VS CASTRES OLYMPIQUE Montpellier

Ne manquez pas le match MHR- Castres Olympique le 20 décembre à 16h35 au Septeo Stadium dans le cadre du Top 14 !

Venez supporter votre équipe favorite ! .

Don’t miss the MHR-Castres Olympique Top 14 match on December 20 at Septeo Stadium!

Come and support your favorite team!

