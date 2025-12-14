MHR VS CONNACHT RUGBY Montpellier

MHR VS CONNACHT RUGBY

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Ne manquez pas le match MHR- Connacht Rugby le 11 janvier 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !

Venez supporter votre équipe favorite !

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

English :

Don’t miss the MHR- Connacht Rugby match on January 11, 2026 at Septeo Stadium as part of the ERCC!

Come and support your favorite team!

