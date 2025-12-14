MHR VS CONNACHT RUGBY Montpellier
MHR VS CONNACHT RUGBY Montpellier dimanche 11 janvier 2026.
MHR VS CONNACHT RUGBY
500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Ne manquez pas le match MHR- Connacht Rugby le 11 janvier 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite !
Ne manquez pas le match MHR- Connacht Rugby le 11 janvier 2026 au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite ! .
500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com
English :
Don’t miss the MHR- Connacht Rugby match on January 11, 2026 at Septeo Stadium as part of the ERCC!
Come and support your favorite team!
L’événement MHR VS CONNACHT RUGBY Montpellier a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT MONTPELLIER