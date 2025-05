MHR VS UBB – Montpellier, 11 mai 2025 07:00, Montpellier.

Dimanche 11 mai, un seul billet vous donne accès à deux grandes affiches au GGL Stadium.

Dès 17h00, la tribune Ellis Park ouvre ses portes pour accueillir le premier match de la journée.

À 17h45, les féminines du MHR lancent la soirée face aux Lionnes de Bordeaux, dans le cadre de la 17ème journée du championnat Élite 1. Cette rencontre est uniquement accessible depuis la tribune Ellis Park.

À 19h00, l’espace 3e mi-temps ouvre ses portes. À partir de 19h25, les spectateurs sont invités à rejoindre leurs places attitrées pour la rencontre masculine.

À 21h05, les Cistes affrontent l’Union Bordeaux Bègles pour le compte de la 23e journée du TOP 14.

Ne manquez pas cette double affiche inédite et venez vibrer toute une soirée au GGL Stadium !

Venez supporter votre équipe favorite ! 10 EUR.

500 Avenue de Vanières

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

English :

Don’t miss the MHR-UBB Top 14 match on May 11 at 9:05pm at GGL Stadium!

And also on May 11 at 5:45pm in Elite 1 (women’s rugby)

German :

Verpassen Sie nicht das Spiel MHR-UBB am 11. Mai um 21:05 Uhr im GGL Stadium im Rahmen der Top 14!

Aber auch am 11. Mai um 17:45 Uhr in der Elite 1 (Frauen-Rugby)

Italiano :

Non perdetevi la partita MHR-UBB Top 14 l’11 maggio alle 21.05 al GGL Stadium!

Anche l’11 maggio alle ore 17.45 in Elite 1 (rugby femminile)

Espanol :

¡No te pierdas el partido MHR-UBB Top 14 el 11 de mayo a las 21:05 en el GGL Stadium!

También el 11 de mayo a las 17:45 en Elite 1 (rugby femenino)

