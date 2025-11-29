MHR VS UBB Montpellier

MHR VS UBB

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Ne manquez pas le match MHR- UBB le 29 novembre au Septeo Stadium dans le cadre du Top 14 !

Venez supporter votre équipe favorite !

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

English :

Don’t miss the MHR-UBB Top 14 match on November 29 at Septeo Stadium!

Come and support your favorite team!

German :

Verpassen Sie nicht das Spiel MHR- UBB am 29. November im Septeo Stadium im Rahmen der Top 14!

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Non perdetevi la partita di Top 14 tra MHR e UBB il 29 novembre al Septeo Stadium!

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

No te pierdas el partido del Top 14 entre el MHR y el UBB el 29 de noviembre en el Septeo Stadium

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

