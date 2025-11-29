MHR VS UBB Montpellier
MHR VS UBB Montpellier samedi 29 novembre 2025.
MHR VS UBB
500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault
Ne manquez pas le match MHR- UBB le 29 novembre au Septeo Stadium dans le cadre du Top 14 !
Venez supporter votre équipe favorite !
500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com
English :
Don’t miss the MHR-UBB Top 14 match on November 29 at Septeo Stadium!
Come and support your favorite team!
German :
Verpassen Sie nicht das Spiel MHR- UBB am 29. November im Septeo Stadium im Rahmen der Top 14!
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Non perdetevi la partita di Top 14 tra MHR e UBB il 29 novembre al Septeo Stadium!
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
No te pierdas el partido del Top 14 entre el MHR y el UBB el 29 de noviembre en el Septeo Stadium
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
