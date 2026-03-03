MHR VS USAP

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour les 1/8e de finale de Challenge Cup, le MHR recevra l’USAP le samedi 4 avril au Septeo Stadium (13H30).

Venez supporter votre équipe favorite ! .

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

English :

For the Challenge Cup 1/8th finals, the MHR will host USAP on Saturday April 4 at Septeo Stadium (1:30 pm).

L’événement MHR VS USAP Montpellier a été mis à jour le 2026-02-28 par 34 OT MONTPELLIER