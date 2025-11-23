MHR VS ZEBRE PARMA Montpellier

MHR VS ZEBRE PARMA

500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Ne manquez pas le match MHR- Zebre Parma le 12 décembre au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !

Venez supporter votre équipe favorite !

500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com

English :

Don’t miss the MHR- Zebre Parma match on December 12 at Septeo Stadium as part of the ERCC!

Come and support your favorite team!

German :

Verpassen Sie nicht das Spiel MHR- Zebre Parma am 12. Dezember im Septeo Stadium im Rahmen des ERCC!

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Non perdetevi la partita MHR- Zebre Parma il 12 dicembre allo Stadio Septeo nell’ambito dell’ERCC!

Venite a sostenere la vostra squadra del cuore!

Espanol :

¡No te pierdas el partido MHR- Zebre Parma el 12 de diciembre en el Estadio Septeo como parte de la ERCC!

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

