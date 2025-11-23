MHR VS ZEBRE PARMA Montpellier
MHR VS ZEBRE PARMA Montpellier vendredi 12 décembre 2025.
MHR VS ZEBRE PARMA
500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Ne manquez pas le match MHR- Zebre Parma le 12 décembre au Septeo Stadium dans le cadre du ERCC !
Venez supporter votre équipe favorite !
500 Avenue de Vanières Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 47 27 69 contacts@montpellier-rugby.com
English :
Don’t miss the MHR- Zebre Parma match on December 12 at Septeo Stadium as part of the ERCC!
Come and support your favorite team!
German :
Verpassen Sie nicht das Spiel MHR- Zebre Parma am 12. Dezember im Septeo Stadium im Rahmen des ERCC!
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Non perdetevi la partita MHR- Zebre Parma il 12 dicembre allo Stadio Septeo nell’ambito dell’ERCC!
Venite a sostenere la vostra squadra del cuore!
Espanol :
¡No te pierdas el partido MHR- Zebre Parma el 12 de diciembre en el Estadio Septeo como parte de la ERCC!
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
L’événement MHR VS ZEBRE PARMA Montpellier a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER