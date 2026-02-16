Mi-Carême de Chagny

Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-14

2 week-ends de festivités avec parades de chars et de fanfares, les dimanches 15 et 22 mars après-midis, sur le thème Voyage dans le Temps . Animations musicales sur le marché les dimanches matins, carnaval des enfants, mi-carême show et fêtes foraine pendant les 2 semaines. .

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Mi-Carême de Chagny

L’événement Mi-Carême de Chagny Chagny a été mis à jour le 2026-02-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)