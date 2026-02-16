Mi-Carême de Chagny Chagny
Mi-Carême de Chagny Chagny samedi 14 mars 2026.
Gratuit
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-22
2026-03-14
2 week-ends de festivités avec parades de chars et de fanfares, les dimanches 15 et 22 mars après-midis, sur le thème Voyage dans le Temps . Animations musicales sur le marché les dimanches matins, carnaval des enfants, mi-carême show et fêtes foraine pendant les 2 semaines. .
Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
