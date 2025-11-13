Mi morna – N’oublie pas, j’oublie Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 19:00 – 20:00

Gratuit : non Tarif : 10€. Billetterie en ligne (https://www.billetweb.fr/pro/exposition-cosmopolis-armenie-evenements) ou réservation à l’accueil de Cosmopolis

Pièce écrite et interprétée par Méliné Ter Minassian, co-mise en scène avec Mercedes Chanqui AguirreAu moment où ressurgit la guerre, une femme qui attend un bébé se penche sur la tombe de sa grand-mère arménienne : quand on hérite d’un génocide et que cette histoire ne passe pas, que doit-on transmettre ?« Mi morna, moranum em », c’est « n’oublie pas, j’oublie » en arménien occidental et en arménien oriental. Car cette histoire raconte que les langues et les histoires s’emmêlent les unes aux autres. Que le temps ne s’écoule pas tout droit mais tourne, fait des boucles, virevolte. Que les souvenirs se transforment en rêves et les rêves en souvenirs. Que les morts parlent à ceux qui ne sont pas encore nés à travers nous, les vivants-maintenant.Sur scène, des objets qui sont restés en mémoire, une photo, un oiseau, une chanson dont on a oublié les paroles… Jouant tour à tour sa grand-mère et elle-même, la comédienne nous emmène dans la diaspora arménienne, proche et loin de la guerre, naviguant entre réalité et fiction, entre obscurité et lumière.Plus qu’une création théâtrale, un voyage au coeur de la mémoire arménienne.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr