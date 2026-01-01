Mi palpita il cor Concert de musique ancienne Haguenau
Mi palpita il cor Concert de musique ancienne
Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:00:00
2026-01-30
“Mi palpita il cor” (mon cœur palpite) est le nom de ce programme de musique ancienne construit autour des lamentations amoureuses.
Vous entendrez notamment Che si può fare de Barbara Strozzi et le Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi, mais aussi des extraits de Haendel, Porpora, Chédeville et Oginski.
Si l’esthétique des lamentations évolue au travers des siècles, cet attrait pour les plaintes amoureuses persiste et reste propice à des compositions extrêmement expressives et pleines de sentiments contrastés, de la joie passionnée au dépit le plus sombre.
In Arcana est un quintette formé autour du cymbalum, instrument méconnu à cordes frappées très présent dans les musiques traditionnelles de l’Est. L’ensemble ré-interprète à sa manière des extraits des répertoires de la Renaissance et du Baroque sans toutefois s’y cloisonner. Deux voix, une flûte et un violoncelle accompagnent le cymbalum dans ce programme riche en émotions.
Hae-Lim LEE, soprano
Stéphane WOLF, contre-ténor
Maïté PION-PIOLA, flûte
Ekaterina YUKHNOVA, cymbalum
Juliette DEVIENNE, violoncelle 0 .
Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 70 27 42 ensemble.in.arcana@gmail.com
mi palpita il cor (my heart palpitates) is the name of this early music program built around the lamentations of love.
