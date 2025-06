TIMIT Paris Pride XXL Week-end : 18h de musique, de fête et de fierté à Mia Mao & Glazart Mia Mao PAris 28 juin 2025

Organisée par Frédéric Djaaleb – figure mythique des nuits électroniques (ex-manager de Jeff Mills, Carl Cox, Richie Hawtin) – cette nuit transgressive fait le lien entre l’héritage politique des luttes LGBTQ+ et l’énergie vitale du clubbing.

Un hommage aux racines de la Pride… et de la musique électronique

Derrière TIMIT, il y a d’abord une mémoire. Celle des émeutes de Stonewall en 1969 à New York, acte fondateur des droits LGBTQ+, où les premières pierres jetées sont devenues pavés de liberté. Depuis, les clubs sont devenus des refuges, des bastions, des lieux de résistance et d’exaltation. Du disco au ballroom, de la house de Chicago à la techno de Détroit, la culture queer a façonné l’histoire de la nuit.

Et c’est exactement ce que TIMIT veut célébrer : une danse incandescente, militante, collective, joyeuse. Une réponse festive à une époque où les droits LGBTQ+ sont à nouveau attaqués partout dans le monde.

Une soirée – deux clubs – une explosion sonore

Samedi 28 juin – 22h à 07h – Mia Mao

Le feu s’allume au Mia Mao, nouveau temple techno de la Villette, avec un line-up d’exception :

Kittin (ex Miss-Kittin) : Icône électro et pionnière du son electroclash avec Miss Kittin & The Hacker, Kittin mêle voix singulière et énergie rave dans des sets puissants et affranchis. Une figure majeure de l’underground international.

DJ Hell : Figure majeure de la scène club allemande, DJ Hell fusionne electro, dark disco, EBM, new wave et house dans des sets fiévreux taillés pour le dancefloor. Producteur culte et fondateur du label International Deejay Gigolos, il reste une référence incontournable de l’electroclash.

Cormac : DJ irlandais à la sélection Hi-NRG, italo et techno-rave, Cormac fait vibrer les clubs du monde entier. Activiste LGBTQ+ engagé, il est aussi créateur du podcast Queerly Beloved et résident Rinse FM.

Frédéric Djaaleb : Vétéran des nuits électroniques, organisateur des premières raves parisiennes et ancien manager de légendes techno, Fred Djaaleb livre des sets entre house et techno mêlant classiques et découvertes avec finesse.

Entrée gratuite avant 23h30 (dans la limite des places disponibles), ensuite : 15 / 20 / 25€

Mia Mao, 12A Rue Ella Fitzgerald, 75019 Paris

Samedi 28 juin – de 22h à 07h

Dimanche 29 juin – 6h30 à 16h – Glazart

La fête ne meurt jamais. À 6h30, direction Glazart, en open air, pour une after résolument tournée vers l’avenir :

Nymed : DJ et producteur basé à Paris, Nymed façonne une techno industrielle et hypnotique, profondément queer et inclusive. Fondateur des soirées Toys, il impose un groove martial et sensuel sur les dancefloors.

L’Homme Seul : Résident des soirées Garçon Sauvage, L’Homme Seul distille une euphorie queer entre disco, Hi-NRG et house. Ses mixes libérateurs célèbrent l’amour et la fête affranchie.

Sylvio B : Formé dans la scène queer de Hambourg, Sylvio B explore la house de Chicago, l’acid et la culture ballroom dans des sets exaltés. Son travail rend hommage aux racines queer et afro-américaines de la musique électronique.

Victor Salmon : Résident de À la Folie et pilier de la scène queer parisienne, Victor Salmon propose une électro-house vocale et groovy, nourrie par la soul, le funk et un sens affûté du dancefloor.

Tarif unique : 9,50€

Glazart, 7-15 Av. de la Porte de la Villette, 75019 Paris

Dimanche 29 juin – de 6h30 à 16h

