Mialloween Remiremont

Mialloween Remiremont vendredi 31 octobre 2025.

Mialloween

6 Place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Les précieuses couronnes des Chanoinesses ont disparu sans laisser de trace… sauf quelques empreintes de pattes et des poils noirs suspects.

Le détective Pattenrond est sur l’affaire fantôme, sorcellerie ou coup monté ?

À toi de l’accompagner dans cette enquête pleine de rebondissements… mais attention, il ne faudra pas accuser le mauvais coupable !

Jeu à la destination des enfant de 4 à 12 ans.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme dans la limite des places disponibles.

Sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme.Enfants

2.5 .

6 Place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

English :

The precious crowns of the Chanoinesses have disappeared without a trace? except for a few paw prints and suspicious black hairs.

Detective Pattenrond is on the case: ghost, witchcraft or frame-up?

It’s up to you to accompany him in this investigation full of twists and turns? but be careful, you mustn’t accuse the wrong culprit!

Game for children aged 4 to 12.

Reservations required at the Tourist Office, subject to availability.

During Tourist Office opening hours.

German :

Die wertvollen Kronen der Chanoinesses sind spurlos verschwunden bis auf ein paar Pfotenabdrücke und verdächtige schwarze Haare.

Detektiv Pattenrond wird auf den Fall angesetzt: Geister, Hexerei oder ein abgekartetes Spiel?

Du musst ihn bei seinen Ermittlungen begleiten, aber pass auf, dass du nicht den Falschen beschuldigst!

Das Spiel ist für Kinder von 4 bis 12 Jahren geeignet.

Eine Reservierung im Tourismusbüro ist erforderlich, solange Plätze verfügbar sind.

Während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes.

Italiano :

Le preziose corone delle Chanoinesse sono scomparse senza lasciare traccia, a parte qualche impronta di zampa e dei peli neri sospetti.

Il detective Pattenrond si occupa del caso: fantasma, stregoneria o montatura?

Sta a voi unirvi a lui in questa indagine ricca di colpi di scena, ma attenzione, non dovete puntare il dito contro il colpevole sbagliato!

Gioco per bambini dai 4 ai 12 anni.

Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo, in base alla disponibilità.

Durante gli orari di apertura dell’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Las preciosas coronas de las Chanoinesses han desaparecido sin dejar rastro… aparte de unas huellas de zarpa y unos sospechosos pelos negros.

El detective Pattenrond se ocupa del caso: ¿fantasma, brujería o trampa?

Te toca a ti unirte a él en esta investigación llena de giros y sorpresas… pero ten cuidado, ¡no debes señalar con el dedo al culpable equivocado!

Juego para niños de 4 a 12 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo, según disponibilidad.

Durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo.

L’événement Mialloween Remiremont a été mis à jour le 2025-09-21 par OT REMIREMONT