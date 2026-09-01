MIAM — EXPOSITION ADRIEN FREGOSI LES MOYENS DU BORD Sète
samedi 19 septembre 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
MIAM — EXPOSITION ADRIEN FREGOSI LES MOYENS DU BORD
23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée International des Arts Modestes (MIAM) accueille pour les JEP 2026 l’exposition Adrien Fregosi — Les Moyens du bord — visites libres, ateliers en famille (+5 ans) et visites guidées les samedi et dimanche.
Le Musée International des Arts Modestes (MIAM) accueille pour les JEP 2026 l’exposition Adrien Fregosi — Les Moyens du bord — visites libres, ateliers en famille (+5 ans) et visites guidées les samedi et dimanche.
Au programme
Samedi 19 septembre
– 10h|18h Visite libre. Exposition Adrien Fregosi Les Moyens du bord
– 10h|12h Atelier en famille (enfant +5 ans)
– 10h30 et 14h30 Visites guidées de l’exposition (sur réservation 04 99 04 76 44 ou carnac@ville-sete.fr)
Dimanche 20 septembre
– 10h|18h Visite libre. Exposition Adrien Fregosi Les Moyens du bord
– 10h30 et 14h30 Visites guidées de l’exposition (sur réservation 04 99 04 76 44 ou carnac@ville-sete.fr) .
23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 44 carnac@ville-sete.fr
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English :
For the 2026 European Heritage Days, the International Museum of Modest Arts (MIAM) is hosting the exhibition “Adrien Fregosi: Les Moyens du bord”—featuring self-guided tours, family workshops (ages 5 and up), and guided tours on Saturdays and Sundays.
L’événement MIAM — EXPOSITION ADRIEN FREGOSI LES MOYENS DU BORD Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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