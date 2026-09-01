Informations pratiques

Sète

MIAM — EXPOSITION ADRIEN FREGOSI LES MOYENS DU BORD

23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée International des Arts Modestes (MIAM) accueille pour les JEP 2026 l’exposition Adrien Fregosi — Les Moyens du bord — visites libres, ateliers en famille (+5 ans) et visites guidées les samedi et dimanche.

Le Musée International des Arts Modestes (MIAM) accueille pour les JEP 2026 l’exposition Adrien Fregosi — Les Moyens du bord — visites libres, ateliers en famille (+5 ans) et visites guidées les samedi et dimanche.

Au programme

Samedi 19 septembre

– 10h|18h Visite libre. Exposition Adrien Fregosi Les Moyens du bord

– 10h|12h Atelier en famille (enfant +5 ans)

– 10h30 et 14h30 Visites guidées de l’exposition (sur réservation 04 99 04 76 44 ou carnac@ville-sete.fr)

Dimanche 20 septembre

– 10h|18h Visite libre. Exposition Adrien Fregosi Les Moyens du bord

– 10h30 et 14h30 Visites guidées de l’exposition (sur réservation 04 99 04 76 44 ou carnac@ville-sete.fr) .

23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 44 carnac@ville-sete.fr

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English :

For the 2026 European Heritage Days, the International Museum of Modest Arts (MIAM) is hosting the exhibition “Adrien Fregosi: Les Moyens du bord”—featuring self-guided tours, family workshops (ages 5 and up), and guided tours on Saturdays and Sundays.

L’événement MIAM — EXPOSITION ADRIEN FREGOSI LES MOYENS DU BORD Sète a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau