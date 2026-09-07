Miam !, Foyer Rural Labastide Beauvoir, Labastide-Beauvoir

Informations pratiques

Miam ! Samedi 26 septembre, 16h30 Foyer Rural Labastide Beauvoir Haute-Garonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:15:00+02:00

Dans le cadre des 70 ans du Foyer Rural, j’ai le plaisir d’être invitée pour venir jouer mon spectacle de contes jeune public :)

Présentation :

Aujourd’hui, j’ai ouvert mon armoire et dedans, il y avait des tiroirs. J’ai tiré un tiroir et oh ! Une histoire. J’en ai tiré un deuxième… une autre histoire ! Et dans le troisième, une chanson. Vous les entendez ? Laissez-moi vous les raconter…

Petit Pio a faim, très faim ! Son appétit grandit, grossit, jusqu’à ce qu’il croise le chemin de sa mamie… Hansel et Gretel quant à eux sont seuls dans la forêt, comment vont-ils réussir à retrouver leur maison ? Le chant de l’oiseau suffira-t-il à les guider ?

Un voyage de 45 minutes à partager ensemble, petits et grands, pour venir explorer notre monde intérieur à travers des histoires du répertoire traditionnel. L’envie de manger, de croquer, de dévorer, voilà ce dont nous allons parler… Miam !

Public familial dès 4 ans (impératif)

Spectacle à partager entre petits et grands :)

Durée : 45 minutes

Foyer Rural Labastide Beauvoir 19 avenue du Lauragais 31450 Labastide Beauvoir Labastide-Beauvoir 31450 Haute-Garonne Occitanie

Spectacle de contes traditionnels et comptines spectacle de contes contes traditionnels

Suzon Mouilleau