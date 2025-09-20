« Miam ! Manger à Laval : toute une histoire » Espace alain gerbault Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au début de l’été 2025, Laval a inauguré ses nouvelles halles gourmandes. C’est l’occasion de revenir sur l’histoire de l’alimentation. Comment s’approvisionnaient les habitants de la ville autrefois ? Que cuisinaient-ils et comment ? Autant de questions qui trouveront réponses dans une exposition interactive ouverte à tous.

Espace alain gerbault 4, place des quatre docteurs Bucquet (Jardin de la Perrine), 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 56 81 49 http://www.laval.fr Lieu de mémoire d’Alain Gerbault (1893-1941), au coeur des Jardins de la perrine, face au bateau-symbole de sa traversée de l’Atlantique en 1926.

