MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs Ferme de l’Isac Guenrouet

MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs

Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Atelier MIAMM Chasse aux (vrais) oeufs à la ferme de l’Isac

le samedi 11 avril de 10h00 à 12h00

6 Bleuben à Guenrouët

Venez découvrir la ferme de Vanessa et Nicolas producteurs d’oeufs à Guenrouët.

L’occasion de découvrir leur ferme, leur verger et leurs 1 800 poulettes, pour une balade et une immersion gourmande et gustative.

Pour les plus joueurs, une chasse aux vrais oeufs vous attend, à condition d’obtenir les bonnes réponses…

Ouvert à tous, enfants accompagnés.

Gratuit sur inscription

Animation par la ferme de l’Isac et la chambre d’agriculture

Information et inscrciptions sur l’agenda du Parc Naturel Régional de Brière https://www.parc-naturel-briere.com/evenement/une-baladoeufs-a-la-ferme-de-lisac-guenrouet/

ou par téléphone au 02 40 91 68 68 .

Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-15 par ADT44