MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs Ferme de l’Isac Guenrouet
MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs Ferme de l’Isac Guenrouet samedi 11 avril 2026.
MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs
Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Atelier MIAMM Chasse aux (vrais) oeufs à la ferme de l’Isac
le samedi 11 avril de 10h00 à 12h00
6 Bleuben à Guenrouët
Venez découvrir la ferme de Vanessa et Nicolas producteurs d’oeufs à Guenrouët.
L’occasion de découvrir leur ferme, leur verger et leurs 1 800 poulettes, pour une balade et une immersion gourmande et gustative.
Pour les plus joueurs, une chasse aux vrais oeufs vous attend, à condition d’obtenir les bonnes réponses…
Ouvert à tous, enfants accompagnés.
Gratuit sur inscription
Animation par la ferme de l’Isac et la chambre d’agriculture
Information et inscrciptions sur l’agenda du Parc Naturel Régional de Brière https://www.parc-naturel-briere.com/evenement/une-baladoeufs-a-la-ferme-de-lisac-guenrouet/
ou par téléphone au 02 40 91 68 68 .
Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement MIAMM Atelier pour mieux manger Chasse aux vrais oeufs Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-15 par ADT44