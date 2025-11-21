MIAMM Atelier pour mieux manger Drefféac
MIAMM Atelier pour mieux manger Drefféac mercredi 28 janvier 2026.
MIAMM Atelier pour mieux manger
salle de la pommeraie Drefféac Loire-Atlantique
Début : 2026-01-28 18:00:00
fin : 2026-01-28 20:00:00
2026-01-28
Atelier MIAMM
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.
Mets du sens dans ton assiette.
Et si manger devenait un acte bon pour vous et pour l’environnement ? Un atelier ludique pour adopter des réflexes alimentaires sains, durables et malins.
28 janvier 2026 de 18h00 à 20h00 à la salle de la Pommeraie à Drefféac
Contact Animé par la Coopérative IDEAL
Gratuit sur inscription Maison du Parc
02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/
salle de la pommeraie Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
