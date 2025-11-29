MIAMM Atelier pour mieux manger Ferme de l’Isac Guenrouet
MIAMM Atelier pour mieux manger Ferme de l’Isac Guenrouet samedi 29 novembre 2025.
MIAMM Atelier pour mieux manger
Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Atelier MIAMM samedi 29 novembre
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.
Une Balad’œufs à la Ferme de l’Isac !
Visite de ferme
Le Cougou à Guenrouët
Samedi 29 novembre de 10h00 à 12h00
Une immersion gourmande à la ferme pour découvrir l’univers des œufs et volailles bio ! Entre exploration de la ferme, balade naturaliste et dégustations, cet atelier pédagogique vous permettra de mieux comprendre l’origine, la transformation et la valorisation locale des produits des Plumes de l’Isac, et d’échanger bonnes astuces et adresses locales pour compléter votre panier.
Animé par la ferme des Plumes de l’Isac et la Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Gratuit sur inscription
02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda .
Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
