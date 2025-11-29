MIAMM Atelier pour mieux manger Ferme de l’Isac Guenrouet

MIAMM Atelier pour mieux manger

Atelier MIAMM samedi 29 novembre

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.

Une Balad’œufs à la Ferme de l’Isac !

Visite de ferme

Le Cougou à Guenrouët

Samedi 29 novembre de 10h00 à 12h00

Une immersion gourmande à la ferme pour découvrir l’univers des œufs et volailles bio ! Entre exploration de la ferme, balade naturaliste et dégustations, cet atelier pédagogique vous permettra de mieux comprendre l’origine, la transformation et la valorisation locale des produits des Plumes de l’Isac, et d’échanger bonnes astuces et adresses locales pour compléter votre panier.

Animé par la ferme des Plumes de l’Isac et la Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Gratuit sur inscription

02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda .

Ferme de l’Isac 6 Bleuben Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

