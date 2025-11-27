MIAMM Atelier pour mieux manger Rue Govilon Missillac

MIAMM Atelier pour mieux manger

Missillac Loire-Atlantique

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

2026-04-15

Atelier MIAMM

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.

De la nature à l’assiette

Explorez les trésors de la nature locale et de saison à travers un atelier gourmand et sensoriel ! Apprenez à reconnaître, cuisiner et savourer des aliments bruts et naturels tout en découvrant leurs bienfaits à travers l’expérience de Marie-Céline diététicienne et cuisinière de métier. Repartez avec des recettes, des astuces simples et l’envie de manger sain et vivant au quotidien !

Animé par Chacun sa food

Mercredi 15 avril de 15h à 17h30

Espace aux mille fleurs, Rue de Govilon à Missillac

Gratuit sur inscription Maison du Parc

02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Pour consulter le programme 25-RDV-du-Parc-de-Brieresept-mars-MIAMM_BD

+33 2 40 01 40 16 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

