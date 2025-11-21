MIAMM Atelier pour mieux manger

12 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 16:45:00

fin : 2026-02-12 18:45:00

Date(s) :

2026-02-12

Atelier MIAMM

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.

Un mystérieux goûter ! SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

Le 12 février 2026 de 16h45 à 18h45

Après avoir regardé à la loupe les étiquettes d’aliments phares des goûters, nous mettrons la main à la pâte pour cuisiner un goûter simple, équilibré et fait maison, avec un ingrédient mystère qui se cache dans la recette…

Animé par le CPIE Loire Océane

Gratuit

15 personnes maximum (parents enfants)

Gratuit sur inscription Maison du Parc

02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Pour consulter le programme 25-RDV-du-Parc-de-Brieresept-mars-MIAMM_BD .

12 rue du Père de Montfort Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MIAMM Atelier pour mieux manger Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44