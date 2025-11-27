MIAMM Atelier pour mieux manger stade de foot Sévérac
samedi 30 mai 2026
MIAMM Atelier pour mieux manger
stade de foot Salle polyvalente Sévérac Loire-Atlantique
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
2026-05-30
Atelier MIAMM
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.
Bons gestes, bonne assiette
Un atelier culinaire autour de fruits et légumes de saisons, locaux accompagné d’une animation ludique pour un moment convivial et gourmand, à partager entre petits et grands.
Animé par la Banque alimentaire de Loire-Atlantique
Samedi 30 mai de 10h à 12h
Salle Polyvalente Antares Stade de foot à Sévérac
Gratuit sur inscription Maison du Parc
02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/
Pour consulter le programme 25-RDV-du-Parc-de-Brieresept-mars-MIAMM_BD .
+33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
