MIAMM Atelier pour mieux manger stade de foot Sévérac

Atelier MIAMM

Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Presqu’île Brière Estuaires, des ateliers gratuits sont organisés dans chacune des 35 communes du territoire pour accompagner les habitants vers une alimentation plus saine, plus locale et plus durable.

Bons gestes, bonne assiette

Un atelier culinaire autour de fruits et légumes de saisons, locaux accompagné d’une animation ludique pour un moment convivial et gourmand, à partager entre petits et grands.

Animé par la Banque alimentaire de Loire-Atlantique

Samedi 30 mai de 10h à 12h

Salle Polyvalente Antares Stade de foot à Sévérac

Gratuit sur inscription Maison du Parc

02 40 91 68 68 ou sur https://www.parc-naturel-briere.com/agenda/

Pour consulter le programme 25-RDV-du-Parc-de-Brieresept-mars-MIAMM_BD .

