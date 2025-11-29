MIAMMIAM COLLECTIF NARCISSE Nantes

MIAMMIAM COLLECTIF NARCISSE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Né à Nantes juste avant l’été 2025, le collectif MiamMiam aime préparer des festins électroniques à base de Tribe, Trance, Mentalcore, Groovy Techno ou encore Disco.Après un premier banquet sonore à la Fée Verte lors de la fête de la musique, où la place du Cirque s’est retrouvée bien garnie, ils ont montré que leur appétit est grand et leur motivation bien relevée.La prochaine dégustation ? Rendez-vous au Narcisse le 29 novembre pour le Festival CULTURE BAR-BARS à Nantes, et préparez vos papilles auditives.Ici c’est musique pour toustes ! ????À manger partout ! ????Et la fête pour toujours ! ????https://www.instagram.com/miammiamcollectif/https://soundcloud.com/pablo-salas-navarro-800354368?ref=clipboard&p=i&c=0&si=F927A4F94F534539A160C2EBA6EA744B&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

