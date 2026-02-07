Miaou Cha cha cha : Exposition Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 18:30 – 21:30

Miaou Cha cha chaLes chats de La Folocha prennent leur quartier au 20mille, venez leur rendre visite, ils sont tous à l’adoption ! Boissons et grignotis offerts Le 18 février 2026Entrée libre entre 18h30 et 21h30au 20mille, 20 boulevard Jules Verne, 44300 Nantesarrêt Rond-point de ParisExposition jusqu’au 30 avril 2026 –––Emeline Bus-Ibanez illustratrice indépendante nantaise est connue sous le nom de La Folocha. Guidée par une passion assumée pour les félins, matous et autres ronronnades ????, elle aspire à envahir le monde de ses petits chats à travers des illustrations vitaminées ????? Ses illustrations s’adressent avant tout aux amoureux des chats, avec l’envie sincère de donner le sourire et d’égayer le quotidien. Ses félins, expressifs et attachants, traduisent avec humour et tendresse nos habitudes et nos petits travers, mais aussi ceux de nos bêtes à poils, transformant des scènes ordinaires en instants illustrés pleins d’humour. Des illustrations où l’on reconnaît forcément son chat… et peut-être un peu nous-même ????

