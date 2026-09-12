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Miaou ! La compagnie Jokantuz s’installe à la Toki-Toki ! Toki-Toki Bidart
mercredi 25 novembre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Miaou ! La compagnie Jokantuz s’installe à la Toki-Toki !
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
.
Toki-Toki 1 Rue des Ecoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Miaou ! La compagnie Jokantuz s’installe à la Toki-Toki !
L’événement Miaou ! La compagnie Jokantuz s’installe à la Toki-Toki ! Bidart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Bidart
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