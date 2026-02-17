Miaule Mort Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Miaule Mort

Samedi 14 mars 2026 à partir de 13h30. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le festival Avec le Temps est né à Marseille au début des années 2000, avec pour mission de célébrer la chanson francophone sous toutes ses formes.

Avec le Temps réunit chaque année des artistes émergent·es et des figures confirmées de la scène francophone. ses premières éditions, Avec le Temps a su imposer un style unique, mêlant découvertes artistiques, étoiles montantes de la nouvelle scène francophone et grands classiques de la chanson. Les concerts se déroulent dans divers lieux de Marseille, du centre-ville à sa périphérie, créant un véritable parcours musical à travers la ville. Depuis quelques années, Avec le Temps propose une date à Paris, dans la salle emblématique de La Maroquinerie, ainsi qu’une date à Vitrolles, grâce à un partenariat tissé avec la ville.





Miaule Mort est une artiste pluridisciplinaire qui propose des performances à mi-chemin entre le récit et le concert. Dans sa pratique du chant, elle utilise un looper vocal qui lui permet de mettre en musique ses poèmes intimistes. Sa voix envoûtante emporte dans des univers marqués d’onirisme. Entre compositions originales et clins d’oeil aux musicien.nes qu’elle affectionne, elle nous invite à un voyage parmi des souvenirs en morceaux, qui peu à peu à nos oreilles, se recomposent et prennent vie. .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Avec le Temps festival was born in Marseille in the early 2000s, with the mission of celebrating French-language song in all its forms.

L’événement Miaule Mort Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille