Mic Mac En Eaux Troubles , Compagnie l’oiseau manivelle // Semaine européenne de la réduction des déchets Capbreton

Place de la Liberté Capbreton Landes

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, L’Oiseau Manivelle débarque avec une comédie poétique et absurde, une satire en cartons dessinés et silhouettes inspirées du théâtre de papier.

Spectacle très librement inspiré de l’essai de Flore Berlingen Recyclage, le Grand Enfumage .

Dès 8 ans .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 10 09

