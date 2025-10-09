Mica Millar Châteauroux

Mica Millar

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Applaudie par la critique et encensée par des artistes tels que Lionel Richie ou Jamie Cullum, Mica Millar a sorti son premier album en 2022 et est rapidement devenue

l’une des nouvelles stars de la musique soul britannique.

Son premier album l’a propulsée comme étoile montante, et après une série de concerts à guichets fermés dans des salles prestigieuses du Royaume-Uni, Mica Millar s’impose désormais à l’international. Sa réputation ne cesse de croître à travers l’Europe, avec des concerts en tête d’affiche dans des salles de jazz renommées. Elle explore des thèmes tels que la nature humaine, la spiritualité, l’amour, l’inégalité… et s’inspire d’une multitude de paysages sonores, notamment la soul, le blues, le gospel et le jazz.

Sa créativité, sa détermination et son souci du détail mettent en valeur sa voix incroyable et unique. À suivre de très très près. .

