Échappée danse #4 – Les Traversées du Marais Micadanses-Paris Paris

Pour cet opus #4, Échappée danse vous invite à suivre une procession de créatures masquées, parées de costumes sonores, vers un bal baroque qui vous fera traverser les siècles. Est-ce un rituel, un défilé, un carnaval ? Ces créatures sorties de l’invisible évoluent à la façon d’animaux farouches à travers la ville, invitant le public à un jeu d’apparition et de disparition. Une « meute loufoque » pour une parade signée par la chorégraphe Mathilde Rance.

Place ensuite à la « belle danse », avec un bal participatif en plein air conduit par Irène Feste et Guillaume Jablonka, éminents spécialistes de danse baroque et leurs complices. Menuet, courante, sarabande, bourrée, gavotte, contredanse… Avec ou sans costume, vivez l’expérience d’un bal comme à la Cour des XVII ème et XVIII ème !

Grâce, justesse et légèreté offriront une belle occasion de (re)découvrir la danse baroque et de commémorer le tricentenaire du Maître à danser, traité de Pierre Rameau paru en 1725 qui en fut fondateur.

PROGRAMME

15h – Karnaval nomade, de Mathilde Rance

micadanses-Paris, 15 rue Geoffroy l’Asnier, 75004

M° Saint-Paul ou Pont-Marie

15h30 – bal baroque avec Irène Feste et Guillaume Jablonka

Place Baudoyer, 75004 Paris

M°Saint–Paul ou Hôtel de Ville

Pour cette onzième édition des Traversées du Marais, , le réseau Marais Culture+ vous invite du 5 au 7 septembre à un festival gratuit sur le thème “engagé.es”. Les institutions culturelles emblématiques de Paris-Centre vous ouvrent leurs portes le temps d’un week-end et offrent une programmation singulière, participative et contemporaine. Seul.e ou à plusieurs, ce festival se déguste gratuitement quel que soit votre âge.

Vous êtes chaque année plus nombreux à participer à ce parcours chorégraphique devenu un incontournable des Traversées du Marais ! Pour ce nouvel opus, laissez-vous embarquer, avec ou sans costume, dans une parade chorégraphique et un bal baroque participatif en plein air.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Micadanses-Paris 20, rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris

