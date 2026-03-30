Micados Printemps 2026 Route départementale Breistroff-la-Grande

Micados Printemps 2026

Route départementale Espace Aquatique Cap Vert Breistroff-la-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Les sessions sportives Micados, organisées par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs, se déclinent cette année dans une édition Printemps , du lundi 13 au vendredi 24 avril 2026 !

Gratuites, les sessions s’adressent aux jeunes de 11 à 15 ans habitant le territoire communautaire, durant les vacances scolaires. Plus d’information sur ccc.fr.Enfants

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Route départementale Espace Aquatique Cap Vert Breistroff-la-Grande 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60

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English :

The Micados sports sessions, organized by the Communauté de Communes de Cattenom et Environs (Cattenom and Environs Community of Communes), this year feature a Spring edition, from Monday April 13 to Friday April 24, 2026!

Free of charge, the sessions are aimed at young people aged 11 to 15 living in the community, during the school vacations. More information on ccc.fr.

L’événement Micados Printemps 2026 Breistroff-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS