MICAH P. HINSON – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

MICAH P. HINSON Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Au fil d’une dizaine d’albums acclamés par la critique et une base de fans mondiale ultra fidèle, Micah P Hinson aura trouvé sa place au panthéon des grand songwriters de l’Americana, entre Vic Chesnutt et Bill Callahan. Digne héritier de Townes Van Zandt, de Jackson C.Frank, de ces fantômes qui hantent les grands vides américains, il raconte, de sa voix déchirée, d’insondables histoires de vies cabossées, de parcours accidentés, brossant un portrait sensible du pays. Auteur-compositeur-interprète des plus innovants et intéressants de la scène alt-folk internationale, sa musique, toujours servie par des arrangements subtils, est celle d’un orfèvre, toujours bien entouré (on croise sur son dernier album aussi bien John Convertino (Calexico) que Greg Cohen, bassiste de Tom Waits ou Alessandro Asso Stefana (Pj Harvey, Mike Patton…)

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33